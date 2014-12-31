Информация о правообладателе: Forlane
Трек · 2014
Così fan tutte, K. 588, Act I, Scene 2: "Quante smorfie, quante buffonerie" (Don Alfonso)
Другие релизы артиста
Rossini - Il barbiere di Siviglia2024 · Сингл · Sesto Bruscantini
Rossini - Il barbiere di Siviglia2024 · Сингл · Orchestra del Teatro alla Scala
Cimarosa: Il credulo (Excerpts) [Live]2023 · Альбом · Cesare Valletti
Famous Basses Of The Past Volume 22023 · Альбом · Mark Reizen
Donizetti: Don Pasquale2021 · Альбом · Sesto Bruscantini
Rossini: La Cenerentola (Highlights)2021 · Альбом · Dora Carral
Il Barbiere di Siviglia2017 · Альбом · Orchestra sinfonica della Rai di Milano
Pergolesi: La serva padrona - Cimarosa: Il maestro di cappella2016 · Альбом · Sesto Bruscantini
Donizetti: L'elisir d'amore2016 · Альбом · Gaetano Donizetti
Donizetti: Don Pasquale2016 · Альбом · Gaetano Donizetti
20th Century Voices, Vol. 32016 · Альбом · Alexander Kipnis
Cimarosa: Il maestro di cappella (Revised by Maffeo Zanon, Mono Version)2015 · Альбом · Sesto Bruscantini