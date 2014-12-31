О нас

Информация о правообладателе: Forlane

Другие релизы артиста

Релиз Rossini - Il barbiere di Siviglia
Rossini - Il barbiere di Siviglia2024 · Сингл · Sesto Bruscantini
Релиз Rossini - Il barbiere di Siviglia
Rossini - Il barbiere di Siviglia2024 · Сингл · Orchestra del Teatro alla Scala
Релиз Cimarosa: Il credulo (Excerpts) [Live]
Cimarosa: Il credulo (Excerpts) [Live]2023 · Альбом · Cesare Valletti
Релиз Famous Basses Of The Past Volume 2
Famous Basses Of The Past Volume 22023 · Альбом · Mark Reizen
Релиз Donizetti: Don Pasquale
Donizetti: Don Pasquale2021 · Альбом · Sesto Bruscantini
Релиз Rossini: La Cenerentola (Highlights)
Rossini: La Cenerentola (Highlights)2021 · Альбом · Dora Carral
Релиз Il Barbiere di Siviglia
Il Barbiere di Siviglia2017 · Альбом · Orchestra sinfonica della Rai di Milano
Релиз Pergolesi: La serva padrona - Cimarosa: Il maestro di cappella
Pergolesi: La serva padrona - Cimarosa: Il maestro di cappella2016 · Альбом · Sesto Bruscantini
Релиз Donizetti: L'elisir d'amore
Donizetti: L'elisir d'amore2016 · Альбом · Gaetano Donizetti
Релиз Donizetti: Don Pasquale
Donizetti: Don Pasquale2016 · Альбом · Gaetano Donizetti
Релиз 20th Century Voices, Vol. 3
20th Century Voices, Vol. 32016 · Альбом · Alexander Kipnis
Релиз Cimarosa: Il maestro di cappella (Revised by Maffeo Zanon, Mono Version)
Cimarosa: Il maestro di cappella (Revised by Maffeo Zanon, Mono Version)2015 · Альбом · Sesto Bruscantini

Похожие артисты

Sesto Bruscantini
Артист

Sesto Bruscantini

Санкт-Петербургский Филармонический Оркестр
Артист

Санкт-Петербургский Филармонический Оркестр

Otmar Suitner
Артист

Otmar Suitner

Ludovic Tézier
Артист

Ludovic Tézier

Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
Артист

Академический Большой хор «Мастера хорового пения»

Aloys Kontarsky
Артист

Aloys Kontarsky

Alfons Kontarsky
Артист

Alfons Kontarsky

Vaclav Neumann
Артист

Vaclav Neumann

Moscow Radio Symphony Orchestra
Артист

Moscow Radio Symphony Orchestra

London Symphony Chorus
Артист

London Symphony Chorus

Виктория Постникова
Артист

Виктория Постникова

Nikolai Tokarev
Артист

Nikolai Tokarev

Frédéric Chaslin
Артист

Frédéric Chaslin