Erasure

Erasure

Трек  ·  2012

A Little Respect

669 лайков

Erasure

Исполнитель

Erasure

Трек A Little Respect

#

Название

Альбом

1

Трек A Little Respect

A Little Respect

Erasure

The Greatest 80s Party!

3:27

Текст песни

I try to discover

A little something to make me sweeter

Oh baby refrain from breaking my heart

I'm so in love with you

I'll be forever blue

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK
