Трек · 1983
Alternative Ulster
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
There's nothin' for us in Belfast
The Pound's old and that's a pity
Ok, there's the Trident in Bangor
And then you walk back to the city
We ain't got nothin' but they don't really care
No Going Back (Reissue 2017 - Bonus Tracks Only)2017 · Альбом · Stiff Little Fingers
