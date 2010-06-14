О нас

Neneh Cherry

Neneh Cherry

Трек  ·  2010

Woman

77 лайков

Neneh Cherry

Исполнитель

Neneh Cherry

Трек Woman

#

Название

Альбом

1

Трек Woman

Woman

Neneh Cherry

Housework Hits

4:28

Текст песни

You gotta be fortunate

You gotta be lucky now

I was just sitting here

Thinking good and bad

But I'm the kinda woman

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
