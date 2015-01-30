Трек · 2015
The Man On Stage
Информация о правообладателе: Tender Loving Empire
Текст песни
I am the man on stage slurring your favorite songs. Making up a few of the words as I go along. Taking the edge off of me
Is a necessity when I'm singing these words that I no longer mean.
I am not a poet, I'm a broken heart
And though you didn't dispute it, I don't really play the part.
I am not dishonest, I'm a lost detail
