Трек · 2015
Wendell Walker
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Tender Loving Empire
Текст песни
Wendell Walker was a friend of mine.
We'd stain our teeth in the summertime,
And with lips of purple, the winter would roll
Past the boarded windows into our souls
And shake our weary bones.
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
22025 · Альбом · Andy Shauf
Deadhead2025 · Сингл · Andy Shauf
Listen2me2025 · Сингл · Andy Shauf
Satan / Jacob Rose2022 · Сингл · Andy Shauf
Wilds2021 · Альбом · Andy Shauf
Spanish On The Beach2021 · Сингл · Andy Shauf
You Slipped Away2020 · Сингл · Andy Shauf
Judy / Jeremy's Wedding2020 · Сингл · Andy Shauf
The Neon Skyline2020 · Альбом · Andy Shauf
The Party2016 · Альбом · Andy Shauf
The Party2016 · Альбом · Andy Shauf
Jenny Come Home2015 · Сингл · Andy Shauf