О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Andrew Parrott

Andrew Parrott

Трек  ·  2010

Spem in alium .

Andrew Parrott

Исполнитель

Andrew Parrott

Трек Spem in alium .

#

Название

Альбом

1

Трек Spem in alium .

Spem in alium .

Andrew Parrott

The Best of British

10:23

Информация о правообладателе: The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Western Wind: Music by John Taverner & Court Music for Henry VIII
Western Wind: Music by John Taverner & Court Music for Henry VIII2016 · Альбом · Andrew Parrott
Релиз Nick Bicat: Beslan / Requiem
Nick Bicat: Beslan / Requiem2015 · Альбом · Nick Bicat
Релиз Monteverdi: L'Orfeo
Monteverdi: L'Orfeo2013 · Альбом · Andrew Parrott
Релиз Bach The Orchestral Suites, Triple Concerto
Bach The Orchestral Suites, Triple Concerto2013 · Альбом · Andrew Parrott
Релиз La Pellegrina
La Pellegrina2013 · Альбом · Andrew Parrott
Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 5 - Choral Fantasia
Beethoven: Piano Concerto No. 5 - Choral Fantasia2010 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven, L. van: Piano Concertos in D, Op. 61 and No. 4
Beethoven, L. van: Piano Concertos in D, Op. 61 and No. 42010 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven, L. Van: Piano Concerto No. 2 / Piano Concerto in E-Flat Major, Woo 4 / Rondo in B-Flat Major
Beethoven, L. Van: Piano Concerto No. 2 / Piano Concerto in E-Flat Major, Woo 4 / Rondo in B-Flat Major2009 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven, L. van: Piano Concertos Nos. 1 and 3
Beethoven, L. van: Piano Concertos Nos. 1 and 32008 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Monteverdi: Solemn Mass for the Feast of Sancta Maria (Mass of Thanksgiving)
Monteverdi: Solemn Mass for the Feast of Sancta Maria (Mass of Thanksgiving)2006 · Альбом · Andrew Parrott
Релиз Vivaldi: Le quattro stagioni e altri concerti
Vivaldi: Le quattro stagioni e altri concerti2005 · Альбом · Taverner Players
Релиз Tallis: Latin Church Music
Tallis: Latin Church Music2003 · Альбом · Andrew Parrott

Похожие артисты

Andrew Parrott
Артист

Andrew Parrott

Mozart Festival Orchestra
Артист

Mozart Festival Orchestra

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Артист

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Raphael Alpermann
Артист

Raphael Alpermann

The Academy of St. Martin in the Fields
Артист

The Academy of St. Martin in the Fields

정경화
Артист

정경화

Wolfgang Schulz
Артист

Wolfgang Schulz

St Luke's Chamber Ensemble
Артист

St Luke's Chamber Ensemble

Anne-Sophie Mutter
Артист

Anne-Sophie Mutter

Concerto Koln
Артист

Concerto Koln

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach
Артист

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach

Giuliano Carmignola
Артист

Giuliano Carmignola

Thomas Brandis
Артист

Thomas Brandis