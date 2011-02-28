О нас

©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Alain Lombard - Roger Soyer - Choeur De L'Opéra Comique - Orchestre Du Théatre National De L'Opéra Comique - Mady Mesplé

Трек  ·  2011

Lakmé - Acte II - N°10 - Scène et légende de la fille du Paria (Air des Clochettes) : Par les dieux inspirée... Où va la jeune Indoue (Lakmé, Nilakantha, Choeur)

Исполнитель

Трек Lakmé - Acte II - N°10 - Scène et légende de la fille du Paria (Air des Clochettes) : Par les dieux inspirée... Où va la jeune Indoue (Lakmé, Nilakantha, Choeur)

Трек Lakmé - Acte II - N°10 - Scène et légende de la fille du Paria (Air des Clochettes) : Par les dieux inspirée... Où va la jeune Indoue (Lakmé, Nilakantha, Choeur)

Lakmé - Acte II - N°10 - Scène et légende de la fille du Paria (Air des Clochettes) : Par les dieux inspirée... Où va la jeune Indoue (Lakmé, Nilakantha, Choeur)

Mady Mesplé: A Portrait

8:27

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone/Warner Music France a Warner Music Group Company

