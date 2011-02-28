Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone/Warner Music France a Warner Music Group Company
Alain Lombard - Roger Soyer - Choeur De L'Opéra Comique - Orchestre Du Théatre National De L'Opéra Comique - Mady Mesplé
Трек · 2011
#
Название
Альбом
1
Lakmé - Acte II - N°10 - Scène et légende de la fille du Paria (Air des Clochettes) : Par les dieux inspirée... Où va la jeune Indoue (Lakmé, Nilakantha, Choeur)
8:27