Информация о правообладателе: ℗ 2012 Parlophone Music Sweden A Warner Music Group Company
Concierto de Aranjuez: II. Adagio
Другие релизы артиста
Classic Guitar: Fernando Sor2024 · Сингл · Julian Bream
Classic Guitar: Turina, De Falla, Moreno2024 · Сингл · Julian Bream
Classic Guitar: Heitor Villa-Lobos2024 · Сингл · Julian Bream
Classical Guitar: Turina, De Falla, Moreno2023 · Сингл · Julian Bream
Classical Guitar: Fernando Sor2023 · Сингл · Julian Bream
Classical Guitar: Heitor Villa-Lobos2023 · Сингл · Julian Bream
The Essential Julian Bream2023 · Альбом · Julian Bream
Julian Bream - Music of Spain2023 · Альбом · Julian Bream
Julian Bream: A Tribute, Vol. 3 (Live)2021 · Альбом · Sir Peter Pears
Julian Bream: A Tribute, Vol. 2 (Live)2021 · Альбом · Julian Bream
Recital for Guitar & Lute2021 · Альбом · Julian Bream
Stille Nacht, Heilige Nacht2020 · Альбом · Julian Bream