Информация о правообладателе: ℗ 2012 Parlophone Music Sweden A Warner Music Group Company
Трек · 2012
Spartacus (Highlights from the Ballet): Adagio of Spartacus and Phrygia
1 лайк
Другие релизы артиста
Yuri Temirkanov Conducts Tchaikovsky (Live)2025 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 10, Scene. Moderato (Live)2025 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Rimsky-Korsakov: The Invisible City of Kitezh, Sheherazade2023 · Альбом · Nikolai Rimsky-Korsakov
Verdi: Messa da Requiem (Live)2018 · Альбом · Giuseppe Verdi
Beethoven & Sibelius: Violin Concertos2018 · Альбом · Санкт-Петербургский Филармонический Оркестр
Verdi: Messa da Requiem2014 · Альбом · Giuseppe Verdi
Verdi: La Traviata2014 · Альбом · Giuseppe Verdi
Shostakovich2014 · Сингл · Юрий Хатуевич Темирканов
Ravel: Mother Goose, La Valse - Stravinsky: The Rite of Spring2013 · Альбом · Санкт-Петербургский Филармонический Оркестр
Khachaturian: Orchestral Suites from Spartacus and Gayane2012 · Альбом · Aram Khachaturian
Khachaturian: Orchestral Suites from Spartacus and Gayane2012 · Альбом · Санкт-Петербургский Филармонический Оркестр
Prokofiev: Orchestral Excerpts from Cinderella and Romeo & Juliet2010 · Альбом · Сергей Сергеевич Прокофьев