Информация о правообладателе: ℗ 2012 Parlophone Music Sweden A Warner Music Group Company

Другие релизы артиста

Релиз Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 16
Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 162023 · Сингл · Artur Schnabel
Релиз Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 10
Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 102023 · Сингл · Artur Schnabel
Релиз Arthur Rubinstein, Piano: Schumann • Chopin • Prokofiev • Granados • Liszt
Arthur Rubinstein, Piano: Schumann • Chopin • Prokofiev • Granados • Liszt2023 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Brahms: Piano Concerto No. 1
Brahms: Piano Concerto No. 12023 · Сингл · Johannes Brahms
Релиз The Original Jacket Collection - Rubinstein Plays Chopin
The Original Jacket Collection - Rubinstein Plays Chopin2023 · Альбом · Frédéric Chopin
Релиз Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos
Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos2023 · Альбом · Arthur Rubinstein
Релиз Arthur Rubinstein
Arthur Rubinstein2023 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Tchaikovsky Piano Trio Op.50
Tchaikovsky Piano Trio Op.502022 · Сингл · Jascha Heifetz
Релиз Brahms Piano Concerto in D Minor No.1
Brahms Piano Concerto in D Minor No.12022 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Maurice Ravel Piano Trio M.67
Maurice Ravel Piano Trio M.672022 · Сингл · Jascha Heifetz
Релиз Rachmaninoff Piano Concerto No.2, Op.18
Rachmaninoff Piano Concerto No.2, Op.182022 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Tchaikovsky Piano Concerto No.1
Tchaikovsky Piano Concerto No.12022 · Сингл · Arthur Rubinstein

Похожие артисты

Arthur Rubinstein
Артист

Arthur Rubinstein

Fazıl Say
Артист

Fazıl Say

Alicia De Larrocha
Артист

Alicia De Larrocha

Mischa Maisky
Артист

Mischa Maisky

Paolo Ceccarini
Артист

Paolo Ceccarini

Europa Galante
Артист

Europa Galante

Arcangelo Corelli
Артист

Arcangelo Corelli

Orchestre National De France
Артист

Orchestre National De France

Николай Луганский
Артист

Николай Луганский

Ralph Looij
Артист

Ralph Looij

Gabriela Montero
Артист

Gabriela Montero

Fabio Biondi
Артист

Fabio Biondi

Ernest Ansermet
Артист

Ernest Ansermet