Lupe Fiasco

Lupe Fiasco

,

Nikki Jean

Трек  ·  2015

Madonna (And Other Mothers in the Hood) [feat. Nikki Jean]

Контент 18+

85 лайков

Lupe Fiasco

Исполнитель

Lupe Fiasco

Трек Madonna (And Other Mothers in the Hood) [feat. Nikki Jean]

#

Название

Альбом

1

Трек Madonna (And Other Mothers in the Hood) [feat. Nikki Jean]

Madonna (And Other Mothers in the Hood) [feat. Nikki Jean]

Lupe Fiasco

,

Nikki Jean

Tetsuo & Youth

4:43

Текст песни

Immaculate mother of the holy soul

On behalf of the overdose

We come to you uncomfortable in our ways

Please don't slam the door all in my face

Tried to go to church, church ain't work

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: 1st & 15th/Atlantic

