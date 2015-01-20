Трек · 2015
Prisoner 1 & 2 (feat. Ayesha Jaco)
Информация о правообладателе: 1st & 15th/Atlantic
Pre-paid collect call from [?], an inmate at [?] correctional center
This call is subject to recording and monitoring
To accept charges, press 1
To refuse charges, press 2
If you would like to permanently block your number from receiving calls from this
