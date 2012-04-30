Информация о правообладателе: EMI Music France
Le Cid, Act 3 Scene 3: "Ô souverain, ô juge, ô père" (Rodrigue)
Другие релизы артиста
Aida2025 · Альбом · Coro del Teatro alla Scala
Bizet: Carmen2023 · Альбом · Fiorenza Cossotto
Tenores en Vivo. Pavarotti. Doming. Carreras.2021 · Альбом · Plácido Domingo
Tenores en Vivo.2021 · Альбом · José Carreras
Tesoros de la Música (Plácido Domingo)2021 · Альбом · Montserrat Caballé
Plácido Domingo - 80 Great Arias2021 · Альбом · Plácido Domingo
The Three Tenors - In Concert, Rome 1990 (And Selected Highlights)2020 · Альбом · Plácido Domingo
The Art of Plácido Domingo2020 · Альбом · Plácido Domingo
Verdi, Puccini, Leoncavallo & Others: Opera Arias (Live)2019 · Альбом · Johan Botha
Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)2019 · Альбом · Jacques Offenbach
Luna2018 · Альбом · Ainhoa Arteta
Volver2018 · Альбом · Pablo Sáinz Villegas