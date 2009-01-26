О нас

Информация о правообладателе: Parlophone UK
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Rataflutz
Rataflutz2025 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз My Years with UFO
My Years with UFO2024 · Альбом · Michael Schenker Group
Релиз Only You Can Rock Me
Only You Can Rock Me2024 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз Rock Bottom
Rock Bottom2024 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз Big Up
Big Up2024 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз Mother Mary
Mother Mary2024 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз Revenge
Revenge2023 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз Universal
Universal2022 · Альбом · Michael Schenker Group
Релиз Universal
Universal2022 · Альбом · Michael Schenker Group
Релиз A King Has Gone
A King Has Gone2022 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз Emergency (feat. Ronnie Romero, Barry Sparks & Simon Phillips)
Emergency (feat. Ronnie Romero, Barry Sparks & Simon Phillips)2022 · Сингл · Michael Schenker Group
Релиз Immortal
Immortal2021 · Альбом · Michael Schenker Group

Похожие артисты

Michael Schenker Group
Артист

Michael Schenker Group

Quiet Riot
Артист

Quiet Riot

Ugly Kid Joe
Артист

Ugly Kid Joe

Jay Schellen
Артист

Jay Schellen

Warrant
Артист

Warrant

Damn Yankees
Артист

Damn Yankees

the Conspirators
Артист

the Conspirators

Great White
Артист

Great White

Krokus
Артист

Krokus

Myles Kennedy
Артист

Myles Kennedy

Ronnie James Dio
Артист

Ronnie James Dio

Vivian Campbell
Артист

Vivian Campbell

Armored Saint
Артист

Armored Saint