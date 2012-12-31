О нас

Clinton Sparks

The Disco Fries

Pitbull

Трек  ·  2012

Watch You (feat. Pitbull & Disco Fries) [Radio Edit]

Контент 18+

6 лайков

Исполнитель

Трек Watch You (feat. Pitbull & Disco Fries) [Radio Edit]

#

Название

Альбом

1

Трек Watch You (feat. Pitbull & Disco Fries) [Radio Edit]

Watch You (feat. Pitbull & Disco Fries) [Radio Edit]

The Disco Fries

Pitbull

Watch You (feat. Pitbull & Disco Fries) [Radio Edit]

4:02

Текст песни

Can I just watch you, if you don't mind

Can I just watch you, if you don't mind, mind, mind, mind

Can I just watch you, if you don't mind

Can I just watch you, if you don't mind

It's like I'm* mesmerized by you, I'm caught up in your spell

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Strictly Rhythm
