Трек · 2012
Watch You (feat. Pitbull & Disco Fries) [Radio Edit]
Контент 18+
6 лайков
Информация о правообладателе: Strictly Rhythm
Текст песни
Can I just watch you, if you don't mind
Can I just watch you, if you don't mind, mind, mind, mind
Can I just watch you, if you don't mind
Can I just watch you, if you don't mind
It's like I'm* mesmerized by you, I'm caught up in your spell
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
The Vault Vol. 12020 · Сингл · Clinton Sparks
Think About You2018 · Альбом · Marc E Bassy
COMBINE (feat. Clinton Sparks)2017 · Альбом · Kes
ICONoclast2014 · Альбом · Clinton Sparks
ICONoclast2014 · Альбом · Clinton Sparks
ICONoclast2014 · Альбом · Clinton Sparks
ICONoclast2014 · Альбом · Clinton Sparks
Stay With You Tonight2013 · Сингл · Clinton Sparks
Gold Rush2013 · Сингл · Da
Gold Rush2013 · Сингл · Clinton Sparks
Gold Rush2013 · Сингл · Clinton Sparks
Watch You (feat. Pitbull & Disco Fries) [Radio Edit]2012 · Сингл · Pitbull