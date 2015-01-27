О нас

Twin Shadow

Twin Shadow

,

D'Angelo Lacy

Трек  ·  2015

Old Love / New Love (feat. D'Angelo Lacy)

38 лайков

Twin Shadow

Исполнитель

Twin Shadow

Трек Old Love / New Love (feat. D'Angelo Lacy)

#

Название

Альбом

1

Трек Old Love / New Love (feat. D'Angelo Lacy)

Old Love / New Love (feat. D'Angelo Lacy)

Twin Shadow

,

D'Angelo Lacy

Old Love / New Love (feat. D'Angelo Lacy)

3:50

Текст песни

What am I supposed to say?

An old love called me yesterday

And she sounds so sweet

Why she sound so...

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Warner Records
