О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kwabs

Kwabs

Трек  ·  2015

Perfect Ruin

109 лайков

Kwabs

Исполнитель

Kwabs

Трек Perfect Ruin

#

Название

Альбом

1

Трек Perfect Ruin

Perfect Ruin

Kwabs

Perfect Ruin

4:12

Текст песни

How long can lovers stand

To prove they were right?

Why did I fold my hand?

Why choose another fight?

How long would we have gone

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Atlantic Records UK
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Hurt A Little
Hurt A Little2022 · Сингл · Kwabs
Релиз Signals (Acoustic)
Signals (Acoustic)2021 · Сингл · Regard
Релиз Signals (Acoustic)
Signals (Acoustic)2021 · Сингл · Kwabs
Релиз Signals
Signals2021 · Сингл · Regard
Релиз Signals
Signals2021 · Сингл · Regard
Релиз Saturn (Live from Air Studios)
Saturn (Live from Air Studios)2019 · Сингл · Näo
Релиз Cheating on Me (feat. Zak Abel) [Tom Misch refix]
Cheating on Me (feat. Zak Abel) [Tom Misch refix]2015 · Сингл · Kwabs
Релиз Walk (Todd Edwards Remix)
Walk (Todd Edwards Remix)2015 · Сингл · Kwabs
Релиз Walk (feat. Fetty Wap)
Walk (feat. Fetty Wap)2015 · Сингл · Fetty Wap
Релиз Fight for Love (Blonde Remix) [Radio Edit]
Fight for Love (Blonde Remix) [Radio Edit]2015 · Сингл · Kwabs
Релиз Love + War
Love + War2015 · Альбом · Kwabs
Релиз Fight for Love
Fight for Love2015 · Сингл · Kwabs

Похожие артисты

Kwabs
Артист

Kwabs

T-Pain
Артист

T-Pain

Yung Bae
Артист

Yung Bae

Ray Dalton
Артист

Ray Dalton

Sage The Gemini
Артист

Sage The Gemini

Kiiara
Артист

Kiiara

Timbaland
Артист

Timbaland

Jaden Hossler
Артист

Jaden Hossler

Flo Rida
Артист

Flo Rida

Yall
Артист

Yall

Gym Class Heroes
Артист

Gym Class Heroes

Nicki Minaj
Артист

Nicki Minaj

Anne-Marie
Артист

Anne-Marie