Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Schubert Song Recital
Schubert Song Recital2024 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Richard Strauss: The Knight of the Rose
Richard Strauss: The Knight of the Rose2023 · Сингл · Sena Jurinac
Релиз Schwarzkopf Portrays Romantic Heroines
Schwarzkopf Portrays Romantic Heroines2023 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Mozart · Le nozze di Figaro
Mozart · Le nozze di Figaro2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Verdi · Falstaff
Verdi · Falstaff2023 · Сингл · Tito Gobbi
Релиз Mozart · le nozze di figaro
Mozart · le nozze di figaro2023 · Сингл · Ernest Blanc
Релиз A Bouquet of Franz Lehár
A Bouquet of Franz Lehár2023 · Сингл · Rudolf Schock
Релиз Lehar: Das Land des Lächelns/Die Lustige Witwe
Lehar: Das Land des Lächelns/Die Lustige Witwe2023 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Elisabeth Schwarzkopf performs Arias, Duets & Lieder
Elisabeth Schwarzkopf performs Arias, Duets & Lieder2023 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Igor Markevitch
Igor Markevitch2023 · Альбом · Amedeo Berdini
Релиз Mozart · cosi fan tutte
Mozart · cosi fan tutte2023 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527
Mozart: Don Giovanni, K. 5272022 · Сингл · Philharmonia Orchestra and Chorus

