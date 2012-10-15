О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Les beaux airs de l'opérette française (Mono Version)
Les beaux airs de l'opérette française (Mono Version)2016 · Альбом · Isabelle Andréani
Релиз Lecocq: La fille de madame Angot (Mono Version)
Lecocq: La fille de madame Angot (Mono Version)2016 · Альбом · Colette Riedinger
Релиз Varney: Les mousquetaires au couvent (Mono Version)
Varney: Les mousquetaires au couvent (Mono Version)2016 · Альбом · Colette Riedinger
Релиз Une anthologie de la mélodie française (Mono Version)
Une anthologie de la mélodie française (Mono Version)2015 · Альбом · Gabriel Bacquier
Релиз L'art français du chant, Vol. 2
L'art français du chant, Vol. 22015 · Альбом · Martha Angelici
Релиз Cools: Valses de Vienne, extraits (Mono Version)
Cools: Valses de Vienne, extraits (Mono Version)2015 · Сингл · Janine Ervil
Релиз Bizet: Carmen, extraits (Mono Version)
Bizet: Carmen, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Freda Betti
Релиз Cools: Valses de Vienne, opérette en 3 actes, extraits (Mono Version)
Cools: Valses de Vienne, opérette en 3 actes, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Gabriel Bacquier
Релиз La troupe de l'Opéra de Paris: Gabriel Bacquier
La troupe de l'Opéra de Paris: Gabriel Bacquier2013 · Альбом · Gabriel Bacquier
Релиз Lehár: Le comte de Luxembourg (Short Version, Mono Version)
Lehár: Le comte de Luxembourg (Short Version, Mono Version)2013 · Альбом · RichardBlareau
Релиз Berthomieu: Jardins de Paris (Gardens of Paris)
Berthomieu: Jardins de Paris (Gardens of Paris)2013 · Альбом · Gabriel Bacquier
Релиз Les Mousquetaires au Couvent - La Magie de l'Opérette en 38 volumes - Vol. 22/38
Les Mousquetaires au Couvent - La Magie de l'Opérette en 38 volumes - Vol. 22/382012 · Альбом · Colette Riedinger

