Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2012
La Périchole - Acte I - Couplets de Don Andrès : Sans en souffler mot à personne (Choeur, Don Andrès)
Другие релизы артиста
Les beaux airs de l'opérette française (Mono Version)2016 · Альбом · Isabelle Andréani
Lecocq: La fille de madame Angot (Mono Version)2016 · Альбом · Colette Riedinger
Varney: Les mousquetaires au couvent (Mono Version)2016 · Альбом · Colette Riedinger
Une anthologie de la mélodie française (Mono Version)2015 · Альбом · Gabriel Bacquier
L'art français du chant, Vol. 22015 · Альбом · Martha Angelici
Cools: Valses de Vienne, extraits (Mono Version)2015 · Сингл · Janine Ervil
Bizet: Carmen, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Freda Betti
Cools: Valses de Vienne, opérette en 3 actes, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Gabriel Bacquier
La troupe de l'Opéra de Paris: Gabriel Bacquier2013 · Альбом · Gabriel Bacquier
Lehár: Le comte de Luxembourg (Short Version, Mono Version)2013 · Альбом · RichardBlareau
Berthomieu: Jardins de Paris (Gardens of Paris)2013 · Альбом · Gabriel Bacquier
Les Mousquetaires au Couvent - La Magie de l'Opérette en 38 volumes - Vol. 22/382012 · Альбом · Colette Riedinger