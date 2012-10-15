О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Janine Micheau

Janine Micheau

,

Choeur René Duclos

,

Orch Ste Conc Du Conservatoire

и 

ещё 1

Трек  ·  2012

Les Cloches De Corneville - Acte I - Chanson Des Cloches : Digue, Digue Digue, Digue, Digue Don (Germaine, Choeur)

Janine Micheau

Исполнитель

Janine Micheau

Трек Les Cloches De Corneville - Acte I - Chanson Des Cloches : Digue, Digue Digue, Digue, Digue Don (Germaine, Choeur)

#

Название

Альбом

1

Трек Les Cloches De Corneville - Acte I - Chanson Des Cloches : Digue, Digue Digue, Digue, Digue Don (Germaine, Choeur)

Les Cloches De Corneville - Acte I - Chanson Des Cloches : Digue, Digue Digue, Digue, Digue Don (Germaine, Choeur)

Janine Micheau

,

Choeur René Duclos

,

Orch Ste Conc Du Conservatoire

,

Franck Pourcel

100 Best Operetta

3:21

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Bizet: Carmen; Les pêcheurs de perles; Gounod: Mireille – Excerpts
Bizet: Carmen; Les pêcheurs de perles; Gounod: Mireille – Excerpts2020 · Альбом · Janine Micheau
Релиз The Art Of Janine Micheau
The Art Of Janine Micheau2018 · Сингл · Janine Micheau
Релиз Tribute to Georges Prêtre
Tribute to Georges Prêtre2017 · Сингл · Jane Berbie
Релиз Rediscovering French Operas, Vol. 8
Rediscovering French Operas, Vol. 82017 · Сингл · Janine Micheau
Релиз Debussy: La damoiselle élue - Chabrier: À la musique & extraits du Roi malgré lui (Mono Version)
Debussy: La damoiselle élue - Chabrier: À la musique & extraits du Roi malgré lui (Mono Version)2016 · Сингл · Janine Micheau
Релиз Les belles soirées de l'opéra-comique (Mono Version)
Les belles soirées de l'opéra-comique (Mono Version)2016 · Альбом · Jose Luccioni
Релиз Les Pecheurs De Perles
Les Pecheurs De Perles2016 · Альбом · Janine Micheau
Релиз Debussy: Pelléas et Mélisande (Mono Version)
Debussy: Pelléas et Mélisande (Mono Version)2016 · Альбом · Janine Micheau
Релиз Rousseau: Le devin du village (Mono Version)
Rousseau: Le devin du village (Mono Version)2016 · Альбом · Janine Micheau
Релиз Bizet: Les pêcheurs de perles (Stereo Version)
Bizet: Les pêcheurs de perles (Stereo Version)2016 · Альбом · Janine Micheau
Релиз Airs d'opéras (Mono Version)
Airs d'opéras (Mono Version)2016 · Альбом · Janine Micheau
Релиз Thomas: Scène de la folie d'Hamlet (Mono Version)
Thomas: Scène de la folie d'Hamlet (Mono Version)2015 · Сингл · Janine Micheau

Похожие артисты

Janine Micheau
Артист

Janine Micheau

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож