Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Handel · Rodelinde
Handel · Rodelinde2023 · Сингл · Erna Berger
Релиз Gluck · iphigenie auf tauris
Gluck · iphigenie auf tauris2023 · Сингл · Hilde Zadek
Релиз Acht Opernszenen
Acht Opernszenen2023 · Сингл · Großes Opernorchester
Релиз Hermann Prey sings Lieder
Hermann Prey sings Lieder2023 · Сингл · Hermann Prey
Релиз Hermann Prey sings Opera Arias
Hermann Prey sings Opera Arias2023 · Сингл · Hermann Prey
Релиз Franz Schubert • Winterreise D. 911
Franz Schubert • Winterreise D. 9112023 · Сингл · Hermann Prey
Релиз Songs of Schubert, Strauss, Schumann and Brahms
Songs of Schubert, Strauss, Schumann and Brahms2021 · Альбом · Hermann Prey
Релиз Symphonies of Life, Vol. 64 - Kreutzer: Das Nachtlager in Granada
Symphonies of Life, Vol. 64 - Kreutzer: Das Nachtlager in Granada2020 · Альбом · Hermann Prey
Релиз Klemperer live, Cologne Vol. 8: Brahms, Ein deutsches Requiem (Historical Recording)
Klemperer live, Cologne Vol. 8: Brahms, Ein deutsches Requiem (Historical Recording)2020 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Hermann Prey: Essentials
Hermann Prey: Essentials2019 · Альбом · Hermann Prey
Релиз Songs Of Schubert,Strauss,Schumann and Brahms
Songs Of Schubert,Strauss,Schumann and Brahms2018 · Альбом · Hermann Prey
Релиз Robert Schumann: Dichterliebe & Liederkreis
Robert Schumann: Dichterliebe & Liederkreis2017 · Альбом · Hermann Prey

