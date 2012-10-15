О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gustav Neidlinger

Gustav Neidlinger

,

Erika Köth

,

Helga Hildebrand

и 

ещё 3

Трек  ·  2012

Der Graf von Luxemburg · Operette in 3 Akten - Querschnitt, Erster Akt: - Frau Gräfin, Sie Erlauben Wohl - Sie Geht Links, Er Geht Rechts - Bist Du's Lachendes Glück (René, Angèle) [2002 Remaster]

1 лайк

Gustav Neidlinger

Исполнитель

Gustav Neidlinger

Трек Der Graf von Luxemburg · Operette in 3 Akten - Querschnitt, Erster Akt: - Frau Gräfin, Sie Erlauben Wohl - Sie Geht Links, Er Geht Rechts - Bist Du's Lachendes Glück (René, Angèle) [2002 Remaster]

#

Название

Альбом

1

Трек Der Graf von Luxemburg · Operette in 3 Akten - Querschnitt, Erster Akt: - Frau Gräfin, Sie Erlauben Wohl - Sie Geht Links, Er Geht Rechts - Bist Du's Lachendes Glück (René, Angèle) [2002 Remaster]

Der Graf von Luxemburg · Operette in 3 Akten - Querschnitt, Erster Akt: - Frau Gräfin, Sie Erlauben Wohl - Sie Geht Links, Er Geht Rechts - Bist Du's Lachendes Glück (René, Angèle) [2002 Remaster]

Gustav Neidlinger

,

Erika Köth

,

Helga Hildebrand

,

Manfred Schmidt

,

Frank Fox

,

Rudolf Schock

100 Best Operetta

2:51

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Wagner · Parsifal
Wagner · Parsifal2024 · Сингл · Jess Thomas
Релиз Tristan und Isolde
Tristan und Isolde2021 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Beethoven: Fidelio
Beethoven: Fidelio2021 · Альбом · Sena Jurinac
Релиз Wagner: Das Rheingold, WWV 86A (Remastered 2021) [Live]
Wagner: Das Rheingold, WWV 86A (Remastered 2021) [Live]2021 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Der Ring des nibelungen: richard wagner
Der Ring des nibelungen: richard wagner2021 · Альбом · Astrid Varnay
Релиз Emmerich Kalman: Die Czardasfürstin
Emmerich Kalman: Die Czardasfürstin2021 · Сингл · Lisa Jungkind
Релиз Richard Strauss: Der Rosenkavalier (Szenen)
Richard Strauss: Der Rosenkavalier (Szenen)2021 · Альбом · Josef Traxel
Релиз Tristan und Isolde
Tristan und Isolde2020 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Weber: Euryanthe, J. 291 (Live)
Weber: Euryanthe, J. 291 (Live)2015 · Альбом · Carl Maria von Weber
Релиз Lehár: Zigeunerliebe
Lehár: Zigeunerliebe2014 · Альбом · Hamburger Rundfunkorchester
Релиз Wagner: Das Rheingold (Recorded 1952)
Wagner: Das Rheingold (Recorded 1952)2014 · Альбом · Wilhelm Schüchter
Релиз Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg2013 · Альбом · Andre Cluytens

Похожие артисты

Gustav Neidlinger
Артист

Gustav Neidlinger

Wolfgang Windgassen
Артист

Wolfgang Windgassen

Astrid Varnay
Артист

Astrid Varnay

Josef Greindl
Артист

Josef Greindl

Hans Hotter
Артист

Hans Hotter

Gunther Treptow
Артист

Gunther Treptow

Hans Hotter Et Al.
Артист

Hans Hotter Et Al.

Frank Guarrera
Артист

Frank Guarrera

Kari Nurmela
Артист

Kari Nurmela

Elisabeth Schärtel
Артист

Elisabeth Schärtel

Maria Von Ilosvay
Артист

Maria Von Ilosvay

Dorothea Siebert
Артист

Dorothea Siebert

Hetty Plümacher
Артист

Hetty Plümacher