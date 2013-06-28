Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Трек · 2013
Uha, da-da (1997 - Remaster)
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
The Støvle Dance2016 · Сингл · De Nattergale
Slap Aw2015 · Сингл · De Nattergale
Nu Griber Det Godt Nok Om Sig2007 · Альбом · De Nattergale
Nu griber det godt nok om sig1995 · Альбом · De Nattergale
De Værst' - Grejtest Hits1992 · Альбом · De Nattergale
Vi må da håbe det bli'r bedre imorgen1992 · Альбом · De Nattergale
It's Hard to Be a Nissemand1991 · Сингл · De Nattergale
Det Ka' Jo Aldrig Gå Værre End Hiel Gal1990 · Альбом · De Nattergale
Hva' Har Vi Da Gjort...1989 · Альбом · De Nattergale
Nu Ka' Det Vist Ik' Bli' Meget Bedre1988 · Альбом · De Nattergale