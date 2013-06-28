О нас

De Nattergale

De Nattergale

Трек  ·  2013

Uha, da-da (1997 - Remaster)

De Nattergale

Исполнитель

De Nattergale

Трек Uha, da-da (1997 - Remaster)

Название

Альбом

1

Трек Uha, da-da (1997 - Remaster)

Uha, da-da (1997 - Remaster)

De Nattergale

50 Stærke Danske 80'er Hits

5:17

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark

Другие релизы артиста

Релиз The Støvle Dance
The Støvle Dance2016 · Сингл · De Nattergale
Релиз Slap Aw
Slap Aw2015 · Сингл · De Nattergale
Релиз Nu Griber Det Godt Nok Om Sig
Nu Griber Det Godt Nok Om Sig2007 · Альбом · De Nattergale
Релиз Nu griber det godt nok om sig
Nu griber det godt nok om sig1995 · Альбом · De Nattergale
Релиз De Værst' - Grejtest Hits
De Værst' - Grejtest Hits1992 · Альбом · De Nattergale
Релиз Vi må da håbe det bli'r bedre imorgen
Vi må da håbe det bli'r bedre imorgen1992 · Альбом · De Nattergale
Релиз It's Hard to Be a Nissemand
It's Hard to Be a Nissemand1991 · Сингл · De Nattergale
Релиз Det Ka' Jo Aldrig Gå Værre End Hiel Gal
Det Ka' Jo Aldrig Gå Værre End Hiel Gal1990 · Альбом · De Nattergale
Релиз Hva' Har Vi Da Gjort...
Hva' Har Vi Da Gjort...1989 · Альбом · De Nattergale
Релиз Nu Ka' Det Vist Ik' Bli' Meget Bedre
Nu Ka' Det Vist Ik' Bli' Meget Bedre1988 · Альбом · De Nattergale

Похожие артисты

De Nattergale
Артист

De Nattergale

Андрей Макаревич
Признан иноагентом

Андрей Макаревич

Татьяна Никитина
Артист

Татьяна Никитина

Роман Филиппов
Артист

Роман Филиппов

Александр Никитин
Артист

Александр Никитин

Игорь Симановский
Артист

Игорь Симановский

Возвращение
Артист

Возвращение

Тимофей Денисов
Артист

Тимофей Денисов

Наталья Гундарева
Артист

Наталья Гундарева

Фитнес Оркестр
Артист

Фитнес Оркестр

Jacques Higelin
Артист

Jacques Higelin

Виктор Луферов
Артист

Виктор Луферов

Братья Тузловы
Артист

Братья Тузловы