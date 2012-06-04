Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.
Philip Langridge
Sir John Tomlinson
Elise Ross
Трек · 2012
At the Boar's Head, Op. 42: "Of All the Birds" (Bardolph)
Holst: The Collector's Edition
Bridge: Orchestral Works, The Collector's Edition2012 · Альбом · Frank Bridge
Robert Hall Lewis / Frank Ahrold2011 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Janácek: From the House of the Dead2010 · Сингл · Elzbieta Szmytka
Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk2010 · Сингл · Aage Haugland
Dvorak: Terzetto Om C Major, Opus 74; Cypresses String Quartet; Cypresses Original Song Version2009 · Альбом · Antonín Dvořák
Holliger: Siebengesang; Der magische Tänzer2007 · Сингл · Solistinnen Der Schola Cantorum, Stuttgart
Britten: Folk Song Arrangements (English Song, Vol. 10)2005 · Альбом · Benjamin Britten
Britten: Death in Venice2005 · Альбом · Benjamin Britten
Holst: Vedic Hymns / Four Songs, Op. 35 / Humbert Wolfe Settings (English Song, Vol. 6)2003 · Альбом · Gustav Holst
Britten: War Requiem, Sinfonia da Requiem & Ballad of Heroes2003 · Альбом · London Symphony Orchestra
Britten: Billy Budd2000 · Альбом · Benjamin Britten
Janáček: Osud (Fate)1999 · Альбом · Leoš Janáček