Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Two Little Words
Two Little Words2017 · Альбом · Simon Lepper
Релиз Schumann Scene from Goethe's Faust and Mozart Symphony No. 40
Schumann Scene from Goethe's Faust and Mozart Symphony No. 402016 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Elgar: The Dream of Gerontius - Parry: Blest pair of sirens, I was glad
Elgar: The Dream of Gerontius - Parry: Blest pair of sirens, I was glad2013 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Poulenc: The Carmelites
Poulenc: The Carmelites2006 · Альбом · Francis Poulenc
Релиз Victorian and Edwardian Ballads
Victorian and Edwardian Ballads2003 · Сингл · David Willison
Релиз Gilbert & Sullivan: The Yeomen of the Guard & Trial by Jury
Gilbert & Sullivan: The Yeomen of the Guard & Trial by Jury1995 · Альбом · Sir Arthur Sullivan
Релиз Tippett: King Priam
Tippett: King Priam1995 · Альбом · Michael Tippett
Релиз Mozart: The Great Mass in C Minor; Vesper K.321
Mozart: The Great Mass in C Minor; Vesper K.3211995 · Сингл · Gwynne Howell
Релиз Britten: Folksongs and Ballads
Britten: Folksongs and Ballads1993 · Альбом · Sir Philip Ledger
Релиз Elgar: Dream Of Gerontius - Parry: Blest pair of sirens, I was glad
Elgar: Dream Of Gerontius - Parry: Blest pair of sirens, I was glad1988 · Альбом · Sir Edward Elgar
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro
Mozart: Le nozze di Figaro1986 · Сингл · José Van Dam
Релиз Mozart: Missa brevis; Vesperae Solennes
Mozart: Missa brevis; Vesperae Solennes1980 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart

