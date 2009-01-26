Трек · 2009
Back to the Start
When we were growing up you always looked like you were having such fun
You always were and you always will be the taller and the prettier one
People seems to love you, they gravitate towards you
That's why I started to hate you so much and I just completely ignored you
