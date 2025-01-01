Трек · 1996
Quand tu m'appelles Eden
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 1996 The copyright in this sound recording is owned by Parlophone Music a Division of Parlophone Music France. This label copy information is the subject of copyright protection.
Текст песни
Petit monstre, petite teigne
Démon à apparence humaine
Mon ballon d'oxygène, tu me plais,
Car tu me touches beaucoup
J'aime tes fruits défendus, ton cul haut perché,
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Il ne dira pas (Remixed & Revamped)2021 · Альбом · Etienne Daho
Oh! Pardon tu dormais... (Winter Mix)2021 · Сингл · Etienne Daho
THE VIRUS X EXPERIENCE !2021 · Альбом · Etienne Daho
Virus X2021 · Сингл · Italoconnection
Le condamné à mort (Live au Quartz de Brest, 2010)2021 · Альбом · Etienne Daho
Sur mon cou (Live au Quartz de Brest, 2010)2021 · Сингл · Etienne Daho
Son silence en dit long2020 · Сингл · Etienne Daho
Oh ! Pardon tu dormais…2020 · Сингл · Etienne Daho
Comateens vs. Étienne Daho2020 · Альбом · Comateens
Surf (Volumes 1 & 2)2020 · Альбом · Etienne Daho
Le Vilain Petit Canard2019 · Альбом · Arnaud Valois
Le Vilain Petit Canard2019 · Альбом · Arnaud Valois