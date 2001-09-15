О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alfredo Kraus/Laura Zanini/Piero de Palma/Alvaro Malta/Alessandro Maddalena/Vito Susca/Maria Callas/Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Franco Ghione

Alfredo Kraus/Laura Zanini/Piero de Palma/Alvaro Malta/Alessandro Maddalena/Vito Susca/Maria Callas/Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Franco Ghione

Трек  ·  2001

La Traviata (1997 Remastered Version): Libiamo, ne' lieti calici (Brindisi)

Alfredo Kraus/Laura Zanini/Piero de Palma/Alvaro Malta/Alessandro Maddalena/Vito Susca/Maria Callas/Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Franco Ghione

Исполнитель

Alfredo Kraus/Laura Zanini/Piero de Palma/Alvaro Malta/Alessandro Maddalena/Vito Susca/Maria Callas/Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Franco Ghione

Трек La Traviata (1997 Remastered Version): Libiamo, ne' lieti calici (Brindisi)

#

Название

Альбом

1

Трек La Traviata (1997 Remastered Version): Libiamo, ne' lieti calici (Brindisi)

La Traviata (1997 Remastered Version): Libiamo, ne' lieti calici (Brindisi)

Alfredo Kraus/Laura Zanini/Piero de Palma/Alvaro Malta/Alessandro Maddalena/Vito Susca/Maria Callas/Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Franco Ghione

Maria Callas: Ses plus belles scènes d'amour

3:14

Информация о правообладателе: ℗ 2001 This compilation (P) 2001 by EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Alfredo Kraus/Laura Zanini/Piero de Palma/Alvaro Malta/Alessandro Maddalena/Vito Susca/Maria Callas/Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Franco Ghione
Артист

Alfredo Kraus/Laura Zanini/Piero de Palma/Alvaro Malta/Alessandro Maddalena/Vito Susca/Maria Callas/Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa/Franco Ghione

Gabriella Carturan
Артист

Gabriella Carturan

Ida Mannarini
Артист

Ida Mannarini

Orchestre et choeurs du Palacia de Bellas Artes
Артист

Orchestre et choeurs du Palacia de Bellas Artes

Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos
Артист

Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos

Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos
Артист

Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos

Maria Cristina de Castro
Артист

Maria Cristina de Castro

Alvaro Malta
Артист

Alvaro Malta

Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa
Артист

Orquesta Sinfonica del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa

Laura Zanini
Артист

Laura Zanini

Maria Luisa Nache
Артист

Maria Luisa Nache

Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa
Артист

Coro del Teatro Nacional de Santa Carlos, Lisboa

Orchestra Sinfoniea e Coro di Milano della Rai
Артист

Orchestra Sinfoniea e Coro di Milano della Rai