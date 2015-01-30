Трек · 2015
Sweet Love (2012 Remaster)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2015 Rhino UK a division of Warner Music UK Ltd.
Текст песни
With all my heart I love you, baby
Stay with me and you will see
My arms will hold you, baby
Never leave, 'cause I believe
I'm in love, sweet love (sweet love)
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Lately2012 · Сингл · Anita Baker
Christmas Fantasy2005 · Альбом · Anita Baker
The Best of Anita Baker2002 · Альбом · Anita Baker
Rhythm of Love1994 · Альбом · Anita Baker
The Songstress1991 · Альбом · Anita Baker
Compositions1990 · Альбом · Anita Baker
Giving You the Best That I Got1988 · Альбом · Anita Baker
Same Ole Love (365 Days a Year) / Same Ole Love (365 Days a Year) [Live]1986 · Сингл · Anita Baker
Same Ole Love (365 Days a Year) / Same Ole Love (365 Days a Year) [Live]1986 · Сингл · Anita Baker
Rapture1986 · Альбом · Anita Baker