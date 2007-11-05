О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Gluck: Opera Gala
Gluck: Opera Gala2020 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Релиз Gluck: Orphée et Eurydice, Wq. 30
Gluck: Orphée et Eurydice, Wq. 302016 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Релиз Beethoven Missa Solemnis Op. 123
Beethoven Missa Solemnis Op. 1232014 · Альбом · Marga Höffgen
Релиз Beethoven: Missa Solemnis, Op. 123
Beethoven: Missa Solemnis, Op. 1232014 · Альбом · Marga Höffgen
Релиз Stenhammar, Rangström, Frumerie & Nystroem: Works for Voice & Piano
Stenhammar, Rangström, Frumerie & Nystroem: Works for Voice & Piano2014 · Альбом · Kerstin Meyer
Релиз Gounod: Faust (Live Recordings 1959)
Gounod: Faust (Live Recordings 1959)2014 · Альбом · Charles-Francois Gounod
Релиз Ture Rangström: Kung Eriks Visor, 3 Lyrical Songs & Divertimento elegiaco
Ture Rangström: Kung Eriks Visor, 3 Lyrical Songs & Divertimento elegiaco2014 · Альбом · Ture Rangström
Релиз Dallapiccola: Works for Voice and Ensemble (Mono Version)
Dallapiccola: Works for Voice and Ensemble (Mono Version)2014 · Альбом · Elisabeth Söderström
Релиз Strauss: Der Rosenkavalier - excerpts
Strauss: Der Rosenkavalier - excerpts2013 · Альбом · Silvio Varviso
Релиз Swedish Singers: Elisabeth Söderström (1960-1977)
Swedish Singers: Elisabeth Söderström (1960-1977)2012 · Альбом · Elisabeth Söderström
Релиз Britten: Les Illuminations, Variations on a Theme of Frank Bridge, Simple Symphony
Britten: Les Illuminations, Variations on a Theme of Frank Bridge, Simple Symphony2009 · Альбом · Elisabeth Söderström
Релиз A Swedish Song Collection (Recorded 1957-1967)
A Swedish Song Collection (Recorded 1957-1967)2000 · Альбом · Elisabeth Söderström

Похожие артисты

Elisabeth Söderström
Elisabeth Söderström

Анна Юрьевна Нетребко
Анна Юрьевна Нетребко

Peter Schreier
Peter Schreier

Jean-christophe Spinosi
Jean-christophe Spinosi

Renée Fleming
Renée Fleming

Sächsische Staatskapelle Dresden
Sächsische Staatskapelle Dresden

Carlo Maria Giulini
Carlo Maria Giulini

Elīna Garanča
Elīna Garanča

Ensemble Matheus
Ensemble Matheus

Sir Colin Davis
Sir Colin Davis

Philippe Jaroussky
Philippe Jaroussky

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Edith Mathis
Edith Mathis