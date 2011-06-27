О нас

Gerry Rafferty

Gerry Rafferty

Трек  ·  2011

Right Down the Line

13 лайков

Gerry Rafferty

Исполнитель

Gerry Rafferty

Трек Right Down the Line

#

Название

Альбом

1

Трек Right Down the Line

Right Down the Line

Gerry Rafferty

Essential: Car Classics

4:27

Текст песни

You know I need your love

You've got that hold over me

Long as I got your love

You know that I'll never leave

When I wanted you to share my life

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Belgium
Волна по треку
