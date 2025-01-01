Трек · 1998
Où je vis
Информация о правообладателе: ℗ 1998 Capitol Music une division de Parlophone Music France
Текст песни
Mais qu'est-ce que j'vais leur dire maintenant qu'ils sont là?
Bienvenue, ça fait longtemps qu'on vous attend?
Franchement, on n'y croyait plus
Vaut mieux que vous l'sachiez, je sais pas vraiment à quoi vous pensiez
Une chose est sûre, vous n'avez rien à nous envier
