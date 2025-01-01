Трек · 1979
Io sono vivo (Remastered)
53 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Italy
Текст песни
Quando il vento della notte,
Lascia il posto all'aria chiara,
Molto mondo dorme ancora,
Io sono vivo.
Quando il sole del mattino,
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Amici Per Sempre2024 · Сингл · Pooh
No one can replace you2023 · Сингл · Pooh
in the world no one is perfect2023 · Сингл · Pooh
SERENDIPITY2023 · Сингл · Pooh
tear drop2023 · Сингл · Pooh
Cafe Remake2021 · Сингл · 19Mane
Lac Mat Nhau2021 · Сингл · Pooh
Le canzoni della nostra storia2020 · Альбом · Pooh
Dirty2020 · Сингл · J-JO
L'ultimo abbraccio2018 · Альбом · Pooh
I'm the Goat (feat. Pooh)2017 · Сингл · Pooh
Trilogia Live in Milano Piazza Duomo, 19902017 · Альбом · Pooh