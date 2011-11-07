Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.
Трек · 2011
Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: Queen of the Night Aria. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" (Königin)
3 лайка
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Christmas Wishes - Wundervolle Weihnacht2021 · Сингл · Diana Damrau
Christmas Wishes - Wundervolle Weihnacht - Franck: Panis angelicus2021 · Сингл · Diana Damrau
Christmas Wishes - Wundervolle Weihnacht - Messe à trois voix, Op. 12, FWV 61: Franck: Panis angelicus2021 · Сингл · Diana Damrau
Tudor Queens2020 · Альбом · Diana Damrau
Tudor Queens - Anna Bolena, Act 2: "Al dolce guidami"2020 · Сингл · Sara Rocchi
Tudor Queens - Maria Stuarda, Act 3: "Deh! Tu di un umile"2020 · Сингл · Diana Damrau
Strauss, Richard: Lieder2020 · Альбом · Helmut Deutsch
Strauss, Richard: Lieder - 4 Letzte Lieder, Op. 150, TrV 296: No. 2, September2019 · Сингл · Diana Damrau
Wolf: Italienisches Liederbuch (Live)2018 · Альбом · Helmut Deutsch
Wolf: Italienisches Liederbuch: No. 20, "Mein Liebster singt am Haus" (Live)2018 · Сингл · Helmut Deutsch
Meyerbeer - Grand Opera2017 · Альбом · Diana Damrau
Mozart: Die Entführung aus dem Serail (Live)2015 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart