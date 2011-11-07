О нас

Diana Damrau

Diana Damrau

,

Le Cercle De L'Harmonie

Трек  ·  2011

Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: Queen of the Night Aria. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" (Königin)

3 лайка

Diana Damrau

Исполнитель

Diana Damrau

Трек Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: Queen of the Night Aria. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" (Königin)

#

Название

Альбом

1

Трек Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: Queen of the Night Aria. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" (Königin)

Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: Queen of the Night Aria. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" (Königin)

Diana Damrau

,

Le Cercle De L'Harmonie

The Legend of Mozart

3:02

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


