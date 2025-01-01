Трек · 1987
Isolation
15 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
People say we got it made,
Don't they know that we're so afraid
Isolation
We're afraid to be alone
Everybody got to have a home
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Feelin' Alright2020 · Сингл · Joe Cocker
Live in New York2017 · Альбом · Joe Cocker
The Life Of A Man - The Ultimate Hits 1968 - 2013 (Essential Edition)2016 · Альбом · Joe Cocker
The Album Recordings: 1984-20072015 · Сингл · Joe Cocker
So2012 · Сингл · Joe Cocker
Hard Knocks2012 · Альбом · Joe Cocker
Hard Knocks2012 · Альбом · Joe Cocker
Hymn for My Soul2007 · Альбом · Joe Cocker
Hymn 4 My Soul2007 · Сингл · Joe Cocker
Luxury You Can Afford2004 · Альбом · Joe Cocker
Heart & Soul2004 · Альбом · Joe Cocker
The Ultimate Collection (1968-2003)2003 · Альбом · Joe Cocker