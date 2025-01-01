Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 1995 Parlophone Records Limited
Трек · 1995
Thaïs, Act 3, Scene 1: "L'ardent soleil m'écrase" (Thaïs, Athanaël)
