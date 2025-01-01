О нас

Lorin Maazel

Lorin Maazel

,

Beverly Sills

,

Sherrill Milnes

Трек  ·  1995

Thaïs, Act 3, Scene 1: "Ah ! Des gouttes de sang coulent de ses pieds blancs" (Thaïs, Athanaël)

Lorin Maazel

Исполнитель

Lorin Maazel

Трек Thaïs, Act 3, Scene 1: "Ah ! Des gouttes de sang coulent de ses pieds blancs" (Thaïs, Athanaël)

#

Название

Альбом

1

Трек Thaïs, Act 3, Scene 1: "Ah ! Des gouttes de sang coulent de ses pieds blancs" (Thaïs, Athanaël)

Thaïs, Act 3, Scene 1: "Ah ! Des gouttes de sang coulent de ses pieds blancs" (Thaïs, Athanaël)

Lorin Maazel

,

Beverly Sills

,

Sherrill Milnes

Massenet: Thaïs

2:28

Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 1995 Parlophone Records Limited

