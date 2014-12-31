Трек · 2014
Body of My Own
Контент 18+
44 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2014 Asylum Records UK a division of Atlantic Records UK. A Warner Music Group company
Текст песни
You're so damn cold, you've got no feeling
I want my blood hotter
Not satisfied, I need to taste it
Your sex is so over
Got the gun in my hand and I'm pointing straight
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Welcome To My Island (George Daniel & Charli XCX Remix)2023 · Сингл · Charli XCX
Good Ones (Perfume Genius Remix)2021 · Сингл · Charli XCX
New Shapes (feat. Christine and the Queens and Caroline Polachek)2021 · Сингл · Charli XCX
OUT OUT (feat. Charli XCX & Caro) [voy a Bailar]2021 · Сингл · Jax Jones
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [The Remixes, Pt. 1]2021 · Сингл · Charli XCX
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [The Remixes, Pt. 2]2021 · Сингл · Charli XCX
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [Alok Remix]2021 · Сингл · Charli XCX
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [Joel Corry VIP Mix]2021 · Сингл · Charli XCX
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie)2021 · Сингл · Charli XCX
Spinning (A. G. Cook Remixes)2021 · Сингл · No Rome
Spinning (A. G. Cook Remixes)2021 · Альбом · Charli XCX
Xcxoplex (with Charli XCX)2021 · Альбом · A. G. Cook