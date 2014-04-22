Трек · 2014
Dollhouse
Контент 18+
2.8K лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Atlantic Records
Текст песни
Hey girl, open the walls, play with your dolls
We'll be a perfect family
When you walk away, it's when we really play
You don't hear me when I say
Mom, please wake up
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
After School EP2020 · Альбом · Melanie Martinez
K-12 (After School – Deluxe Edition)2020 · Альбом · Melanie Martinez
Fire Drill2020 · Сингл · Melanie Martinez
Copy Cat (feat. Tierra Whack)2020 · Сингл · Tierra Whack
K-122019 · Альбом · Melanie Martinez
K-122019 · Альбом · Melanie Martinez
Pity Party (Remixes)2016 · Сингл · Melanie Martinez
Cry Baby2015 · Альбом · Melanie Martinez
Cry Baby (Deluxe Edition)2015 · Альбом · Melanie Martinez
Cry Baby (Deluxe Edition)2015 · Альбом · Melanie Martinez
Soap (Remixes)2015 · Сингл · Melanie Martinez
Gingerbread Man2015 · Сингл · Melanie Martinez