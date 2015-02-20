Трек · 2015
Glass Hearts
Контент 18+
56 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Rise Records
Текст песни
Fuck!
These are the hardest four years of my life
They walk right by me heads turned with closed eyes
They don't even see me
At night in my house I'm still all alone
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
One Foot In The Grave (feat. Of Mice & Men)2024 · Сингл · Of Mice & Men
Tether2023 · Альбом · Of Mice & Men
Indigo2023 · Сингл · Of Mice & Men
Castaway2023 · Сингл · Of Mice & Men
Warpaint2023 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2022 · Альбом · Of Mice & Men
Fighting Gravity2022 · Сингл · Of Mice & Men
Mosaic2022 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2021 · Альбом · Of Mice & Men
Mosaic2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men