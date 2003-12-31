О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Текст песни

Regardez donc cette petite

Qui semble vouloir nous parler...

Voyez! voyez!... elle tourne... elle hésite...

A son secours il faut aller!

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Warner Classics
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Ludovic Tézier/Inva Mula/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Артист

Ludovic Tézier/Inva Mula/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож