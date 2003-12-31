Ludovic Tézier/Inva Mula/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Трек · 2003
Carmen, Act I, No.2 : Scène et Choeur: Regardez donc cette petite qui semble vouloir nous parler (Moralès/Micaëla/Dragons)
1 лайк
Информация о правообладателе: Warner Classics
Текст песни
Regardez donc cette petite
Qui semble vouloir nous parler...
Voyez! voyez!... elle tourne... elle hésite...
A son secours il faut aller!
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции