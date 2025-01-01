Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 1985 Warner Music France
Georges Prêtre - June Anderson - Gabriel Bacquier - Alfredo Kraus - Orch Phil Radio France - Jose Van Dam
Трек · 1985
La Jolie Fille De Perth - Opéra En 4 Actes. Livret De Vernoy De Saint-Georges Et Adenis D'après Walter Scott. Version Originale Reconstituée Par David Lloyd Jones - Acte I - N°3 Bis - Récit : Ces Plaisirs-La Ne Me Vont Pas (Glover, Ralph, S
#
Название
Альбом
1
La Jolie Fille De Perth - Opéra En 4 Actes. Livret De Vernoy De Saint-Georges Et Adenis D'après Walter Scott. Version Originale Reconstituée Par David Lloyd Jones - Acte I - N°3 Bis - Récit : Ces Plaisirs-La Ne Me Vont Pas (Glover, Ralph, S
Bizet: La jolie fille de Perth
1:48