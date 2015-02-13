Информация о правообладателе: WM Norway
Трек · 2015
Frøken Vilikke
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Et Godt Gjemt Sted2024 · Сингл · Morten Abel
Bare prøv deg, sjelefred2021 · Альбом · Morten Abel
Så kom regn2021 · Сингл · Morten Abel
Sol og høy himmel2021 · Сингл · Morten Abel
Gammel mann2021 · Сингл · Morten Abel
Evig din2018 · Альбом · Morten Abel
Våkn opp2018 · Сингл · Morten Abel
I år som i fjor2018 · Сингл · Morten Abel
Evig din2018 · Сингл · Morten Abel
Andre goe daga2018 · Сингл · Morten Abel
DU2017 · Сингл · Morten Abel
Godt nytt år2016 · Сингл · Morten Abel