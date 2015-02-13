О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Morten Abel

Morten Abel

Трек  ·  2015

Frøken Vilikke

Morten Abel

Исполнитель

Morten Abel

Трек Frøken Vilikke

#

Название

Альбом

1

Трек Frøken Vilikke

Frøken Vilikke

Morten Abel

Frøken Vilikke

4:07

Информация о правообладателе: WM Norway

Другие релизы артиста

Релиз Et Godt Gjemt Sted
Et Godt Gjemt Sted2024 · Сингл · Morten Abel
Релиз Bare prøv deg, sjelefred
Bare prøv deg, sjelefred2021 · Альбом · Morten Abel
Релиз Så kom regn
Så kom regn2021 · Сингл · Morten Abel
Релиз Sol og høy himmel
Sol og høy himmel2021 · Сингл · Morten Abel
Релиз Gammel mann
Gammel mann2021 · Сингл · Morten Abel
Релиз Evig din
Evig din2018 · Альбом · Morten Abel
Релиз Våkn opp
Våkn opp2018 · Сингл · Morten Abel
Релиз I år som i fjor
I år som i fjor2018 · Сингл · Morten Abel
Релиз Evig din
Evig din2018 · Сингл · Morten Abel
Релиз Andre goe daga
Andre goe daga2018 · Сингл · Morten Abel
Релиз DU
DU2017 · Сингл · Morten Abel
Релиз Godt nytt år
Godt nytt år2016 · Сингл · Morten Abel

Похожие артисты

Morten Abel
Артист

Morten Abel

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож