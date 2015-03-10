О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Инфинити

Инфинити

Трек  ·  2015

Алло

3.3K лайков

Инфинити

Исполнитель

Инфинити

Трек Алло

#

Название

Альбом

1

Трек Алло

Алло

Инфинити

Алло

3:25

Текст песни

Не говори слова, в которых нету тепла;

Найди другие для меня причины,

Чтоб сердце больше фразы не делило на два.

Пусть мы с тобой две разных половины.

Закрой свои глаза и просто тихо скажи,

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: SBA Production
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Привычка
Привычка2025 · Инфинити
Релиз Где ты
Где ты2024 · WhyBaby?
Релиз Inti 2
Inti 22023 · Инфинити
Релиз Приятного аппетита
Приятного аппетита2021 · Инфинити
Релиз Ты просто космос (Alexey Kutuzov SG Remix)
Ты просто космос (Alexey Kutuzov SG Remix)2021 · Инфинити
Релиз Горькими шотами
Горькими шотами2020 · Инфинити
Релиз Ночь на двоих
Ночь на двоих2020 · Инфинити
Релиз Inti
Inti2019 · Инфинити
Релиз Ты просто космос
Ты просто космос2018 · Инфинити
Релиз Не отпускает
Не отпускает2018 · Инфинити
Релиз Трек
Трек2018 · Инфинити
Релиз Увлечение
Увлечение2017 · Инфинити

Похожие артисты

Инфинити
Артист

Инфинити

REFLEX
Артист

REFLEX

Света
Артист

Света

Краски
Артист

Краски

Вирус
Артист

Вирус

Пропаганда
Артист

Пропаганда

Демо
Артист

Демо

Катя Чехова
Артист

Катя Чехова

D.I.P. Project
Артист

D.I.P. Project

Аника Далински
Артист

Аника Далински

JJ
Артист

JJ

Оленька
Артист

Оленька

Вариант К
Артист

Вариант К