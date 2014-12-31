Montalbetti: Orchestral Pictures

2025 · L'Orchestre de la Suisse Romande

Jarrell: …prisme / incidences...

2023 · Michael Jarrell

Nino Rota: Chamber Music

2021 · Nino Rota

Mozart & Flute in Paris

2021 · Emmanuel Pahud

Mozart & Flute in Paris - Concerto for Flute and Harp, K. 299: II. Andantino

2021 · Emmanuel Pahud

Mozart & Flute in Paris - Fauré: Fantaisie, Op. 79 (Arr. Auber)

2021 · Emmanuel Pahud

Beethoven: Works for Flute

2020 · Emmanuel Pahud

Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30 No. 3 in G Major: III. Allegro vivace (Arr. Flute and Piano)

2020 · Daniel Barenboim

Airlines

2020 · Emmanuel Pahud

Airlines - The Shape of Water: II. Watching Ruth

2020 · Emmanuel Pahud

Airlines - Pelléas et Mélisande: I. Comme un oiseau pourchassé

2020 · Emmanuel Pahud

Vienne 1900