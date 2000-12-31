Информация о правообладателе: Analekta
Après un rêve, Op. 7 No. 1
Colorature2014 · Альбом · Louise-Andree Baril
A Napoli2011 · Альбом · Marc Hervieux
Brahms / Ravel / Good2007 · Альбом · Louise-Andree Baril
Romances2007 · Альбом · Louise-Andree Baril
Verlaine - Symbolist Poets And The French Melodie2007 · Альбом · Jean-François Lapointe
Chausson, Duparc: Poem of Love and the Sea2007 · Альбом · Louise-Andree Baril
Strauss: Lieder2006 · Альбом · Louise-Andree Baril
Schubert: Der Hirt Auf Dem Felsen2004 · Альбом · Louise-Andree Baril
Sonate, Polonaise brillante, Fantaisie-Impromptu, Nocturnes, Valse2001 · Альбом · Louise-Andree Baril
Song of the Birds2000 · Альбом · Louise-Andree Baril
Alla Gitana1999 · Альбом · Louise-Andree Baril
Autour de Debussy1998 · Альбом · Alain Marion