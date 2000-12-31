О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Analekta
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Colorature
Colorature2014 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз A Napoli
A Napoli2011 · Альбом · Marc Hervieux
Релиз Brahms / Ravel / Good
Brahms / Ravel / Good2007 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Romances
Romances2007 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Verlaine - Symbolist Poets And The French Melodie
Verlaine - Symbolist Poets And The French Melodie2007 · Альбом · Jean-François Lapointe
Релиз Chausson, Duparc: Poem of Love and the Sea
Chausson, Duparc: Poem of Love and the Sea2007 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Strauss: Lieder
Strauss: Lieder2006 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Schubert: Der Hirt Auf Dem Felsen
Schubert: Der Hirt Auf Dem Felsen2004 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Sonate, Polonaise brillante, Fantaisie-Impromptu, Nocturnes, Valse
Sonate, Polonaise brillante, Fantaisie-Impromptu, Nocturnes, Valse2001 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Song of the Birds
Song of the Birds2000 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Alla Gitana
Alla Gitana1999 · Альбом · Louise-Andree Baril
Релиз Autour de Debussy
Autour de Debussy1998 · Альбом · Alain Marion

Похожие артисты

Louise-Andree Baril
Артист

Louise-Andree Baril

Yannick Nézet-Séguin
Артист

Yannick Nézet-Séguin

Mischa Maisky
Артист

Mischa Maisky

Gautier Capuçon
Артист

Gautier Capuçon

Anja Lechner
Артист

Anja Lechner

Jerome Ducros
Артист

Jerome Ducros

Fauré Quartett
Артист

Fauré Quartett

Zürcher Kammerorchester
Артист

Zürcher Kammerorchester

Kathryn Stott
Артист

Kathryn Stott

Jane Berthe
Артист

Jane Berthe

Renaud Capucon
Артист

Renaud Capucon