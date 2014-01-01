О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Anne-Sophie Mutter

Anne-Sophie Mutter

Трек  ·  2014

Penderecki: La Follia per violino solo - Var. VI Tempo I

Anne-Sophie Mutter

Исполнитель

Anne-Sophie Mutter

Трек Penderecki: La Follia per violino solo - Var. VI Tempo I

#

Название

Альбом

1

Трек Penderecki: La Follia per violino solo - Var. VI Tempo I

Penderecki: La Follia per violino solo - Var. VI Tempo I

Anne-Sophie Mutter

The Silver Album

0:58

Информация о правообладателе: Deutsche Grammophon
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Bach, Bologne, Previn, Vivaldi, Williams
Bach, Bologne, Previn, Vivaldi, Williams2023 · Альбом · John Williams
Релиз Brahms & Franck: Violin Sonatas
Brahms & Franck: Violin Sonatas2023 · Альбом · Anne-Sophie Mutter
Релиз Queen of the Violin
Queen of the Violin2022 · Альбом · Anne-Sophie Mutter
Релиз Williams: Violin Concerto No. 2: II. Rounds
Williams: Violin Concerto No. 2: II. Rounds2022 · Сингл · Джон Уильямс
Релиз Anne-Sophie Mutter Plays Bach
Anne-Sophie Mutter Plays Bach2022 · Альбом · Anne-Sophie Mutter
Релиз Anne-Sophie Mutter Plays Mozart
Anne-Sophie Mutter Plays Mozart2021 · Альбом · Anne-Sophie Mutter
Релиз John Williams in Vienna
John Williams in Vienna2020 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Devil's Dance
Devil's Dance2020 · Сингл · Anne-Sophie Mutter
Релиз Beethoven: Triple Concerto & Symphony No. 7
Beethoven: Triple Concerto & Symphony No. 72020 · Сингл · Yo-Yo Ma
Релиз Beethoven: Triple Concerto in C Major, Op. 56: 2. Largo - attacca
Beethoven: Triple Concerto in C Major, Op. 56: 2. Largo - attacca2020 · Сингл · Anne-Sophie Mutter
Релиз Across The Stars
Across The Stars2019 · Альбом · Anne-Sophie Mutter
Релиз Across The Stars
Across The Stars2019 · Альбом · Anne-Sophie Mutter

Похожие артисты

Anne-Sophie Mutter
Артист

Anne-Sophie Mutter

Peter Schreier
Артист

Peter Schreier

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach
Артист

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach

Национальный филармонический оркестр России
Артист

Национальный филармонический оркестр России

Rudolf Baumgartner
Артист

Rudolf Baumgartner

Andras Schiff
Артист

Andras Schiff

Festival Strings Lucerne
Артист

Festival Strings Lucerne

Karl Bohm
Артист

Karl Bohm

Klaus Kirbach
Артист

Klaus Kirbach

Edvard Grieg
Артист

Edvard Grieg

Владимир Самойлович Горовиц
Артист

Владимир Самойлович Горовиц