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Death Grips
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Об Артисте
Музыкальный коллектив из Сакраменто, исполняющий агрессивную и мрачную разновидность экспериментального хип-хопа с неравномерным ритмом, зачастую перегруженным звуком и яростным, кричащим вокалом. В состав группы входят рэпер Стефан Бернетт (MC Ride), барабанщик Зак Хилл (Zach Hill) и клавишник Энди Морин (Flatlander). ещё