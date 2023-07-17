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Death Grips

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Популярное за месяц

Обложка трека

Get Got

 🅴

Death Grips

2:51
Обложка трека

I've Seen Footage

 🅴

Death Grips

3:22
Обложка трека

No Love

 🅴

Death Grips

5:03
Обложка трека

Hacker

 🅴

Death Grips

4:35
Обложка трека

The Fever (Aye Aye)

 🅴

Death Grips

3:07
Обложка трека

Black Paint

Death Grips

3:48

Популярный релиз

2012 •  Альбом

The Money Store 

1

Get Got

 🅴

Death Grips

2:51

2

The Fever (Aye Aye)

 🅴

Death Grips

3:07

3

Lost Boys

 🅴

Death Grips

3:06

Все релизы

Обложка альбома

Live from Death Valley

2022 • Альбом

Обложка альбома

More Than the Fairy

2021 • Сингл

Обложка альбома

Year Of The Snitch

2018 • Альбом

Обложка альбома

Shitshow

2018 • Сингл

Обложка альбома

Hahaha

2018 • Сингл

Обложка альбома

Black Paint

2018 • Сингл

Обложка альбома

Flies

2018 • Сингл

Обложка альбома

Streaky

2018 • Сингл

Об Артисте

Музыкальный коллектив из Сакраменто, исполняющий агрессивную и мрачную разновидность экспериментального хип-хопа с неравномерным ритмом, зачастую перегруженным звуком и яростным, кричащим вокалом. В состав группы входят рэпер Стефан Бернетт (MC Ride), барабанщик Зак Хилл (Zach Hill) и клавишник Энди Морин (Flatlander). ещё

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